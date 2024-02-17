Агент Теля прокомментировал слухи о переходе в «Манчестер Юнайтед»

Гадири Камара, агент нападающего «Баварии» Матиса Теля, прокомментировал слухи о возможном уходе клиента из мюнхенской «Баварии». Напомним, 18-летний француз находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед».

«Матис любит «Баварию» и фанатов клуба, он хочет быть важной частью команды и выигрывать трофеи. Иногда ты должен чувствовать, что идёшь по одному пути с клубом. Скоро мы всё уверен, но я уверен, что всё наладится. Если же нет, нам придётся рассмотреть все варианты. Матис знает, что является очень ценным и в будущем станет топ-игроком», – сказал агент в интервью журналисту Тоби Альтшулю.