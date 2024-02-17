Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Агент Теля прокомментировал слухи о переходе в «Манчестер Юнайтед»

17 Февраля 2024 • 16:02 Комментировать
Лутон Таун
...
Манчестер Юнайтед
1 4.05 X 4.05 2 1.80
18.02 19:30

Гадири Камара, агент нападающего «Баварии» Матиса Теля, прокомментировал слухи о возможном уходе клиента из мюнхенской «Баварии». Напомним, 18-летний француз находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед».

«Матис любит «Баварию» и фанатов клуба, он хочет быть важной частью команды и выигрывать трофеи. Иногда ты должен чувствовать, что идёшь по одному пути с клубом. Скоро мы всё уверен, но я уверен, что всё наладится. Если же нет, нам придётся рассмотреть все варианты. Матис знает, что является очень ценным и в будущем станет топ-игроком», – сказал агент в интервью журналисту Тоби Альтшулю.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Матис Тель ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 17 Февраля
16:02
Агент Теля прокомментировал слухи о переходе в «Манчестер Юнайтед»
15:55
Тель выдвинул «Баварии» ультиматум на фоне интереса топ-клуба АПЛ
13:02
Тель намерен остаться в «Баварии», несмотря на интерес «Манчестер Юнайтед»
11:43
Менги: «В моём детстве все фанатели от Криштиану, но моим кумиром был Рио Фердинанд»
00:25
Магуайр: «В начале сезона мы ставили более серьёзные задачи, чем попадание в четвёрку»
16 Февраля
22:42
Баркли – второй в АПЛ по средней оценке за последние два месяца
21:24
«Манчестер Юнайтед» начал работу над трансфером игрока «Баварии»
10:09
Моуринью: «Надеюсь, у «Манчестер Юнайтед» всё будет хорошо»
15 Февраля
16:27
Саа посоветовал «Манчестер Юнайтед» купить Тони
16:17
Фернандеш выбрал легенду «Манчестер Юнайтед», с которой хотел бы играть в одной команде
15:15
Эланга: «Уверен, Антони ещё забьёт много голов за «Манчестер Юнайтед»
00:08
Романо: «Олисе – цель «Манчестер Юнайтед» на лето»
14 Февраля
23:43
Романо: «Эшуорт ответил согласием «Манчестер Юнайтед»
22:37
«Манчестер Юнайтед» согласует подписание нового спортивного директора на следующей неделе
19:57
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать вингера «Копенгагена»
02:28
Гранд Серии А пополнил число претендентов на Марсьяля
02:11
«Манчестер Юнайтед» нацелился на спортивного директора другого клуба АПЛ
00:46
«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» лидируют в борьбе за игрока «Эвертона»
13 Февраля
20:49
«Манчестер Юнайтед» – фаворит в борьбе за шведскую восходящую звезду
15:30
​АПЛ одобрила перемены в управлении «Манчестер Юнайтед»
14:45
«Манчестер Юнайтед» ещё не определился, будет ли продлевать контракт с Вараном
11:12
«Манчестер Юнайтед» нацелился на двух защитников «Байера»
11 Февраля
22:13
Тен Хаг объяснил, почему заменил Шоу в перерыве
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛУТОН ТАУН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Не только Мбаппе: «Реал» готовит ещё одну трансферную бомбу ​«Ливерпуль» готов заплатить до 50 млн евро за игрока «Барселоны» «Бавария» приняла решение по Тухелю после матча с «Лацио» ​Хаби Алонсо выбрал между «Ливерпулем» и «Баварией» ​«Бавария» выбрала замену для Тухеля ​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей «Барселона» и Араухо пришли к важному решению Рекорды по количеству голов в одном матче Лиги чемпионов Моуринью назвал клуб, которому желает победы в Лиге чемпионов Конте назвал лучшего тренера мира
«Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» ​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица»
Спортивные новости
«Металлург» проиграл третий матч КХЛ подряд, уступив «Авангарду» Павлюченкова не сумела выйти в финал «тысячника» в Катаре Чесноков рассказал, кто сыграет в финале турнира в Дохе Ольховский верит в победу Павлюченковой над Рыбакиной в полуфинале турнира в Дохе СКА добыл четвёртую подряд победу в КХЛ, одолев «Салават Юлаев» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
107 мин
Брентфорд Брентфорд
Ливерпуль Ливерпуль
1
4
5.40 4.10 1.57
Видео
17.02.24 в 18:00
Фулхэм Фулхэм
Астон Вилла Астон Вилла
2.85 3.70 2.23
Видео
17.02.24 в 18:00
Ньюкасл Ньюкасл
Борнмут Борнмут
1.80 3.80 4.00
Видео
17.02.24 в 18:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.45 4.80 6.00
Видео
17.02.24 в 18:00
Бёрнли Бёрнли
Арсенал Арсенал
7.40 5.00 1.36
Видео
17.02.24 в 18:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Вест Хэм Вест Хэм
2.60 3.35 2.60
Видео
17.02.24 в 20:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Челси Челси
1.39 4.90 6.60
Видео
18.02.24 в 17:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Брайтон Брайтон
5.00 4.00 1.61
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Февраля
17:17 · Англия. Премьер-лига
​Сон – в основе «Тоттенхэма» на матч с «волками»
17:12 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» назвал состав на игру с «Бёрнли»
16:50 · Англия. Премьер-лига
Жота получил травму в матче с «Брентфордом», игрок рискует пропустить финал Кубка лиги
16:49 · Англия. Премьер-лига
​Хавбека «Манчестер Юнайтед» Майну вызовут в молодёжку Англии, чтобы оградить от Ганы
16:44 · Англия. Премьер-лига
Заха может вернуться в АПЛ, игрок недоволен своим положением в Турции
16:02 · Англия. Премьер-лига
Агент Теля прокомментировал слухи о переходе в «Манчестер Юнайтед»
15:55 · Англия. Премьер-лига
Тель выдвинул «Баварии» ультиматум на фоне интереса топ-клуба АПЛ
15:42 · Англия. Премьер-лига
​Тренер «Ньюкасла» боится передачи секретов «Манчестер Юнайтед»
15:00 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4
14:36 · Англия. Премьер-лига
​Салах – в запасе: «Ливерпуль» объявил состав на матч с «Брентфордом»
13:37 · Англия. Премьер-лига
Кушанашвили: «Манчестер Сити» недосягаем для «Челси»
13:23 · Англия. Премьер-лига
Клопп высказал мнение о разгроме «Баварии» от «Байера»
13:16 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» хочет продать Нету за рекордные деньги
13:14 · Англия. Премьер-лига
Булыкин сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» - «Челси»
13:03 · Англия. Премьер-лига
«Байер» нашёл замену Хаби Алонсо в Англии 1
Все новости
Рекомендуем