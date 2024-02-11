Тухель ответил, жалеет ли о том, что отпустил Станишича в «Байер»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель ответил, сожалеет ли о том, что летом отпустил защитника Йосипа Станишича в аренду в леверкузенский «Байер». Напомним, хорват вчера открыл счёт в матче против мюнхенцев и помог «фармацевтам» одержать победу 3:0 в рамках Бундеслиги. Отставание «Баварии» от «Байера» теперь составляет 5 очков.

«В Англии есть правило, согласно которому, арендованный футболист не может играть против команды, которой принадлежит. Думаю, в этом есть смысл. Я часто сталкивался с подобными вещами в карьере. Игрок всегда с особой мотивацией выходит на матч против бывшей команды. Сегодня мы от этого пострадали. Я уже пообщался со Станишичем и поздравил его», – сказал Тухель на пресс-конференции.