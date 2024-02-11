Дрезен: «Будет надеяться, что «Байер» ещё потеряет очки в этом сезоне»

Гендиректор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен поделился ожиданиями от чемпионской гонки Бундеслиги после поражения мюнхенцев от леверкузенского «Байера» (0:3). Теперь отставание «Баварии» от первого места составляет 5 очков.

«Мы заслужили проиграть, ведь «Байер» был попросту лучше. Нам нужно принять это. Мы начали матч лучше, но затем упустили нить. К счастью, впереди ещё 13 туров. Будем надеяться, что «Байер» ещё потеряет очки в этом сезоне. Несмотря на то, что ситуация тяжёлая, мы не собираемся сдаваться», – цитирует Дрезена журналист Керри Хау.

Отметим, что «Байер» в нынешнем сезоне ещё не потерпел ни одного поражения во всех турнирах.