Тухель – об удалении Упамекано: «Ему вообще не стоило делать никаких движений»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал удаление центрального защитника Дайо Упамекано в матче с «Лацио» в ⅛ финала Лиги чемпионов. Француз привёз в свои ворота пенальти, который римляне успешно реализовали и выиграли со счётом 1:0.

«Во время игры я так и не понял, почему судья назначил пенальти. Конечно, Упамекано не хотел фолить, но ему не стоило делать это движение. Дайо должен был остаться на месте и заблокировать удар, этого было бы достаточно. Тем не менее, проблема возникла ещё раньше – мы потеряли мяч и оказались в ситуации 5 в 2 или 5 в 3», – сказал Тухель на пресс-конференции.