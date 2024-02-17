Тухель: «Кейн сам заботится о себе, ему не нужна моя поддержка»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал о состоянии нападающего Гарри Кейна, который не лучшим образом сыграл в двух последних матчах против леверкузенского «Байера» и римского «Лацио».

«Кейн сам заботится о себе, ему не нужна моя поддержка. Он недоволен уровнем взаимопонимания на поле, как и мы все. Я редко видел такое несоответствие между уровнем на тренировках и в матчах. Кейн на занятиях с командой показывает мировой класс, но во время матчей мы редко видим подобное в его исполнении. Гарри ведёт себя как капитан. Думаю, с ним всё в порядке», – сказал Тухель на пресс-конференции.