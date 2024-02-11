Станишич – о голе в ворота «Баварии»: «С одной стороны я был счастлив, но с другой – мне было грустно»

Защитник леверкузенского «Байера» Йосип Станишич прокомментировал свой гол в ворота мюнхенской «Баварии», который помог «фармацевтам» добыть победу 3:0. Напомним, Станишич выступает за «Байер» на правах аренды из «Баварии».

«С одной стороны я был счастлив, но с другой – мне было грустно. Я не стал праздновать из уважения к клубу. В этом сезоне я играю за «Байер» и стараюсь выкладываться на максимум. Конечно, я хотел доказать «Баварии», что клуб ошибся, отпустив меня, но эта мысль не всегда была в моей голове. В первую очередь я хотел доказать всё самому себе», – цитирует Станишича Sky Sport Germany.