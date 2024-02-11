Алонсо рассказал, как нейтрализовал атаку «Баварии»

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо рассказал, как его команде удалось нейтрализовать атаку мюнхенской «Баварии». «Фармацевты» вчера разгромили своих соперников со счётом 3:0 в рамках Бундеслиги и увеличили отрыв от второго места до пяти очков.

«Сане и Мусиала пытались атаковать зоны, которые освобождал Кейн. Гарри любит это делать. Мы приняли много правильных решений. Игроки смогли прочувствовать, когда и где нужно прессинговать. Благодаря этому мы контролировали игру на протяжение большей части матча», – сказал Алонсо на послематчевой пресс-конференции.