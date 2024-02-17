Тухель оценил шансы «Баварии» на победу в Бундеслиге и Лиге чемпионов после двух поражений подряд

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о шансах своей команды на победу в чемпионате Германии и Лиге чемпионов. Напомним, в Бундеслиге «красная машины» отсатёт от лидирующего леверкузенского «Байера» на 5 очков. В Лиге чемпионов команда Тухеля проиграла первый матч ⅛ финала на выезде против «Лацио» (0:1).

«Неуместно говорить о шансах на победу в турнирах, когда ты проигрываешь два матча подряд. Тем не менее, нашу скромность не стоит воспринимать как фразу «мы сдаёмся». Возможно, нынешнее положение вещей даст нам решающий толчок вперёд», – сказал Тухель на пресс-конференции.