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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель оценил шансы «Баварии» на победу в Бундеслиге и Лиге чемпионов после двух поражений подряд

17 Февраля 2024 • 14:09 Комментировать
Бохум
...
Бавария
1 7.70 X 5.60 2 1.35
18.02 19:30

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о шансах своей команды на победу в чемпионате Германии и Лиге чемпионов. Напомним, в Бундеслиге «красная машины» отсатёт от лидирующего леверкузенского «Байера» на 5 очков. В Лиге чемпионов команда Тухеля проиграла первый матч ⅛ финала на выезде против «Лацио» (0:1).

«Неуместно говорить о шансах на победу в турнирах, когда ты проигрываешь два матча подряд. Тем не менее, нашу скромность не стоит воспринимать как фразу «мы сдаёмся». Возможно, нынешнее положение вещей даст нам решающий толчок вперёд», – сказал Тухель на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель

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