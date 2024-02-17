Тель выдвинул «Баварии» ультиматум на фоне интереса топ-клуба АПЛ

Нападающий мюнхенской «Баварии» Матис Тель выдвинул руководству ультиматум на фоне интереса топ-клуба из Английской премьер-лиги. Напомним, 18-летнего француза хочет приобрести «Манчестер Юнайтед».

По информации от журналиста Тоби Альтшуля, ближайшим летом нападающий хочет либо остаться в «Баварии» либо же покинуть клуб на постоянной основе. Матис не намерен уходить в аренду, но при этом требует гарантий игровой практики от руководства «Баварии».

Тель перебрался в Мюнхен летом 2022 года из «Ренна». В нынешнем розыгрыше Бундеслиги молодой француз отметился тремя голами и двумя результативными передачами.