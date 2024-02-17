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Тель выдвинул «Баварии» ультиматум на фоне интереса топ-клуба АПЛ

17 Февраля 2024 • 15:55 Комментировать
Лутон Таун
...
Манчестер Юнайтед
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18.02 19:30

Нападающий мюнхенской «Баварии» Матис Тель выдвинул руководству ультиматум на фоне интереса топ-клуба из Английской премьер-лиги. Напомним, 18-летнего француза хочет приобрести «Манчестер Юнайтед».

По информации от журналиста Тоби Альтшуля, ближайшим летом нападающий хочет либо остаться в «Баварии» либо же покинуть клуб на постоянной основе. Матис не намерен уходить в аренду, но при этом требует гарантий игровой практики от руководства «Баварии».

Тель перебрался в Мюнхен летом 2022 года из «Ренна». В нынешнем розыгрыше Бундеслиги молодой француз отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

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Бавария Манчестер Юнайтед Матис Тель трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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