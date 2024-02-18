«Бавария» не уволит Тухеля

В «Баварии» не намерены отправлять в отставку Томаса Тухеля после поражения от «Бохума».

Мюнхенская команда проиграла со счётом 2:3, позволив «Байеру» уйти в солидный отрыв в чемпионской гонке – уже восемь очков. Несмотря на явный кризис, прямо сейчас Тухелю не грозит увольнение, докладывает журналист Флориан Плеттенберг. Сам специалист также не рассматривает возможность ухода в отставку, поскольку верит в свои силы.

Свой следующий матч «Бавария» проведёт 24 февраля – соперником будет «РБ Лейпциг».

Напомним, что мюнхенцы испытывают трудности не только в Бундеслиге: коллектив Тухеля уступил «Лацио» в Риме (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.