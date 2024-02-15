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Конте: «В «Баварии» Кейн стал более совершенным игроком»

15 Февраля 2024 • 15:30 Комментировать
Бохум
...
Бавария
18.02 19:30

Экс-наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал, как изменился его бывший подопечный Гарри Кейн после перехода в мюнхенскую «Баварию». Англичанин в данный момент является лучшим бомбардиром Бундеслиги с 24 забитыми голами в 21 матче.

«Гарри является хорошим парнем. Безусловно, я бы назвал его одним из лучших футболистов, с которыми когда-либо работал. В «Баварии» Кейн стал ещё более совершенным игроком», – цитирует Конте издание The Telegraph.

Гарри к сегодняшнему дню не выиграл ни одного командного трофея за карьеру. «Бавария» в этом сезоне отстаёт в Бундеслиге от леверкузенского «Байера» на 5 очков. Из Кубка Германии мюнхенцы уже вылетели, а в Лиге чемпионов проиграли «Лацио» в первом матче ⅛ финала (0:1).

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Евро-Футбол.Ру,
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