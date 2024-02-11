Та: «Бавария» проявила к нам большое уважение, когда сменила игровую систему»

Центральный защитник леверкузенского «Байера» Джонатан Та прокомментировал победу своей команды в матче с мюнхенской «Баварией» (3:0). Отрыв «фармацевтов» от второго места в Бундеслиге увеличился до пяти очков.

«Бавария» проявила к нам большое уважение, когда сменила игровую систему. Мы ощутили это в раздевалке. Соперник позволил нам ощутить смелость. В конечном итоге мы смогли подготовить себя к изменениям. Мы знали, что нам нужно было делать», – цитирует Та издание Kicker.

В этом розыгрыше Бундеслиги Джонатан забил 4 гола. Летом футболист может покинуть «Байер», ведь в его услугах заинтересованы зарубежные топ-клубы.