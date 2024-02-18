«Бавария» объявила состав на игру против «Бохума»

В воскресенье вечером «Бавария» проведёт гостевой матч чемпионата Германии против «Бохума». Рулевой мюнхенской команды Томас Тухель принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Нойер, Мин Джэ, де Лигт, Киммих, Горецка, Кейн, Чупо-Мотинг, Геррейру, Мюллер, Мазрауи, Мусиала.

Матч Бундеслиги между «Бохумом» и «Баварией» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за игрой можно будет во всех подробностях на страницах портала LiveResult в текстовой трансляции.

В случае победы «Бавария» сократит отставание от лидирующего «Байера» до пяти очков.