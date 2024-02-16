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«Бавария» подпишет форварда летом

16 Февраля 2024 • 22:22 Комментировать
Бохум
...
Бавария
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18.02 19:30

«Бавария» планирует усилить линию атаки новым центрфорвардом.

По окончании сезона ряды мюнхенцев покинет Эрик Чупо-Мотинг, чей контракт истекает в июне. По информации Sky Sport, «Бавария» уже запланировала трансфер нового нападающего, который заменит опытного камерунца в качестве дублёра Гарри Кейна. Подписание футболиста на позицию форварда может повысить вероятность ухода Матиса Теля, на которого претендует «Манчестер Юнайтед».

В настоящий момент «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, на пять очков отставая от «Байера». 18 февраля команда Томаса Тухеля сыграет на выезде против «Бохума».

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