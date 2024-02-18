Тухель – о поражении от «Бохума»: «Мы доминировали, но всё было против нас»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель считает, что его команде не хватило удачи в проигранном матче против «Бохума» (2:3).

Мюнхенцы проиграли в третьем матче кряду, и теперь будущее Тухеля в клубе находится под угрозой. В настоящий момент отставание от лидирующего в Бундеслиге «Байера» составляет восемь очков.

«Не думаю, что это справедливое поражение – сегодня многое сложилось против нас. Наш показатель xG [ожидаемые голы] составил 3,4, у нас было четыре-пять явных голевых моментов. Мы полностью доминировали.

Я чувствую, что сегодняшнее поражение сильно отличается от двух предыдущих, ведь мы смотрелись гораздо лучше, чем в играх с «Байером» и «Лацио». Думаю, если бы мы сыграли так же [как против «Бохума»] ещё пять раз, то во всех пяти случаях победа осталась бы за нами», – цитирует Bayern & Germany Тухеля.