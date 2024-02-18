Крайний защитник «Баварии» Нуссер Мазрауи получил травму в матче 22-го тура чемпионата Германии против «Бохума».

26-летний марокканец вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле 22 минуты, после чего покинул поле из-за травмы. Вместо Мазрауи на замену вышел Дайо Упамекано.

На данный момент встреча между «Бохумом» и «Баварией» находится на паузе из-за беспорядков болельщиков. Следить за ходом дальнейших событий можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, в первом круге «Бавария» разгромила на своем поле «Бохум», забив семь безответных мячей.