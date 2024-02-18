​Тухеля могут уволить из «Баварии» после трёх поражений подряд

В воскресенье «Бавария» снова огорчила армию своих фанатов – команда Томаса Тухеля проиграла «Бохуму» на выезде со счётом 2:3.

Для «Баварии» это третье поражение подряд – ранее мюнхенцы проиграли «Байеру» (0:3, Бундеслига) и «Лацио» (0:1, Лига чемпионов). Теперь «Бавария» отстаёт от лидирующего в Бундеслиге «Байера» на восемь очков.

На днях в немецкой прессе появлялась информация о том, что Тухель может быть уволен, если результат матча с «Бохумом» будет неудачным. Судя по всему, в «Баварии» прямо сейчас принимают решение по будущему специалиста.

Следующий матч «Бавария» проведёт 24 февраля – против «РБ Лейпцига».