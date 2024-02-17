Правый защитник мюнхенской «Баварии» Саша Боэ может пропустить несколько недель из-за мышечной травмы, которую получил в матче с римским «Лацио» в ⅛ финала Лиги чемпионов.

«К сожалению, Саша Боэ получил мышечную травму и не сыграет с «Бохумом» в завтрашнем матче. Мы боимся, что он вылетел на несколько недель. Все остальные травмированные игроки не восстановились к поединку с «Бохумом», – сказал на пресс-конференции главный тренер «Баварии» Томас Тухель.

Напомним, «Бавария» в конце января заплатила за трансфер Боэ 30 миллионов евро турецкому «Галатасараю». «Львы» провернули самую крупную продажу в своей истории.