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Дрезен ответил, грозит ли Тухелю увольнение из «Баварии»

11 Февраля 2024 • 11:06 Комментировать
Бохум
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Бавария
18.02 19:30

Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен рассказал, грозит ли главному тренеру Томасу Тухелю увольнение после вчерашнего поражения от леверкузенского «Байера» в чемпионате Германии (0:3).

«Ничего не изменилось. Мы знали, что это будет сложная игра, но теперь нам стоит смотреть вперёд. Мы проиграли заслуженно, но не намерены сдаваться», – цитирует Дрезена журналист Керри Хау.

Напомним, отставание «Баварии» от «Байера» увеличилось до 5 очков в турнирной таблице Бундеслиги. Тухеля связывали с увольнением в конце сезона ещё до матча с леверкузенским клубом.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель Ян-Кристиан Дрезен ещё теги

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