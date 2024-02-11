Дрезен ответил, грозит ли Тухелю увольнение из «Баварии»

Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен рассказал, грозит ли главному тренеру Томасу Тухелю увольнение после вчерашнего поражения от леверкузенского «Байера» в чемпионате Германии (0:3).

«Ничего не изменилось. Мы знали, что это будет сложная игра, но теперь нам стоит смотреть вперёд. Мы проиграли заслуженно, но не намерены сдаваться», – цитирует Дрезена журналист Керри Хау.

Напомним, отставание «Баварии» от «Байера» увеличилось до 5 очков в турнирной таблице Бундеслиги. Тухеля связывали с увольнением в конце сезона ещё до матча с леверкузенским клубом.