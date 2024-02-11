Моуринью готов возглавить «Баварию»

Бывший тренер мадридского «Реала» и «Челси» Жозе Моуринью готов попробовать свои силы в новом чемпионате. По информации от журналиста Кристиана Фалька, португальский специалист готов возглавить мюнхенскую «Баварию».

Напомним, «красная машина» в последнее время испытывает проблемы под руководством Томаса Тухеля. Команда на старте сезона вылетела из Кубка Германии, а в чемпионате отстаёт от лидирующего леверкузенского «Байера» на 5 очков.

Моуринью несколько недель назад был уволен из итальянской «Ромы», которая на момент ухода португальца находилась на девятом месте в Серии А. Сейчас римляне под руководством Даниэле де России располагаются на пятой строчке в чемпионате.