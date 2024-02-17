Тухель: «После поражения от «Лацио» в команде депрессивная атмосфера»

Тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель рассказал, какая атмосфера царствует в команде после поражения от римского «Лацио» 0:1 в выездном матче ⅛ финала Лиги чемпионов.

«После поражения от «Лацио» в команде депрессивная атмосфера. Тем не менее, это был всего лишь первый матч. Мы ещё не вылетели из Лиги чемпионов. Все в команде стараются изменить ситуацию. Мы старались сделать это вчера на тренировке, будем стараться каждый день. Я уверен, что у нас есть энергия и шансы для того, чтобы перевернуть сезон. Сдаваться – это не вариант для нас. Это касается как борьбы за титул, так и Лиги чемпионов», – сказал Тухель на пресс-конференции.