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Тухель: «Я никогда не говорил игрокам, что они недостаточно хороши, это абсурд»

17 Февраля 2024 • 14:17 Комментировать
Бохум
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Бавария
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18.02 19:30

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель заверил прессу в том, что никогда не говорил своим футболистам фразу, которую упоминали в прессе в последние дни. Ранее сообщалось, что Тухель сказал игрокам, что они недостаточно хороши, как ему казалось.

«Я никогда не говорил игрокам, что они недостаточно хороши, это абсурд. Ни один тренер не должен говорить подобное. После подобных слов тренера нельзя впускать в командный автобус. Мы должны отбросить своё эго, в данный момент нам нужен каждый игрок», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, «Бавария» в двух последних матчах проиграла «Байеру» и «Лацио».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель

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