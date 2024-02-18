​Матч «Баварии» прерван во второй раз

В субботу в немецкой Бундеслиге проходит матч между «Бохумом» и «Баварией». В первом тайме при счёте 0:1 игра прерывалась из-за болельщиков, которые бросали на поле теннисные мячи. После затяжной паузы игра возобновилась. «Бохум» после этого забил два гола и ушёл на перерыв победителем.

Вскоре после начала второго тайма игра снова прервалась – болельщики продолжили бросать на поле теннисные мячики. Судья во второй раз увёл команды с футбольного поля.

Действия фанатов представляют собой акцию протеста – они выступают против прихода в лигу внешнего инвестора.

Следить за игрой между «Бохумом» и «Баварией» можно в текстовой трансляции, которую проводит портале LiveResult.

То машинки, то самолётики: В Германии фанаты продолжают прерывать матчи