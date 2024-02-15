Тухель: «Мы испытываем тяжёлые времена в плане создания моментов»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель озвучил главную проблему мюнхенской команды. Напомним, вчера немцы проиграли «Лацио» на выезде в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов (0:1).

«Мы не собираемся отступать от собственного пути и винить друг друга. Мы всё проанализируем, проснёмся и будем продолжать. К матчу с «Байером» мы подошли с четырьмя победами в последних пяти матчах. Наше настроение не было эйфорическим, ведь мы всё равно хотели играть лучше. Мы испытывали тяжёлые времена, но всё равно добывали результат. Сейчас у нас тяжёлые времена в плане создания моментов и голов. Мы продолжим работать, чтобы добиться прогресса», – сказал Тухель на пресс-конференции.