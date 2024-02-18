«Титул ещё не проигран»: Тухель считает, что способен изменить ситуацию в «Баварии»

Рулевой «Баварии» Томас Тухель сохраняет оптимизм, несмотря на неутешительное положение команды.

После поражения от «Бохума» (2:3) отставание действующих чемпионов от «Байера» в турнирной таблице составляет восемь очков за 12 туров до финиша. «Бавария» рискует впервые с 2012 года остаться без золота в Бундеслиге.

«Я верю, что смогу изменить ситуацию, если вы спросите об этом лично меня.

Чемпионство? Теперь это не так реалистично, но мы верили в это в прошлом сезона, и сейчас наш подход будет таким же. Впрочем, для начала нам нужно вернуться на правильный путь», – передаёт Bayern & Germany комментарии Тухеля.