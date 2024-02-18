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Тухель – о де Лигте: «У нас есть 4 центральных защитника, каждый из них борется за место в основе»

18 Февраля 2024 • 11:39 Комментировать
Бохум
...
Бавария
1 8.00 X 6.00 2 1.35
Через 7 ч. 17 мин.

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о ситуации с центральным защитником Маттейсом де Лигтом, который недоволен своим положением в мюнхенском клубе из-за отсутствия стабильной игровой практики.

«У нас есть 4 центральных защитника, каждый из них борется за место в основе. Мы выбираем тех, кто находится в лучшей форме. В «Баварии» ты должен бороться за своё место, это нормальная ситуация», – цитирует Тухеля журналист Фабрицио Романо.

Напомним, ранее ходили слухи о том, что ближайшим летом де Лигт может воссоединиться со своим бывшим тренером Эриком тен Хагом в «Манчестер Юнайтед».

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