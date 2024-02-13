Романо: «Бавария» хотела арендовать Мудрика в январе, но «Челси» сразу ответил отказом

Авторитетный журналист Фабрицио Романо признался, что мюнхенская «Бавария» в январе действительно пыталась подписать вингера «Челси» Михаила Мудрика. В эфире своего подкаста инсайдер отметил, что немцы хотели арендовать украинца, но «Челси» мгновенно ответил отказом.

Сообщается, что руководство «синих» довольно тем положением, в котором находится Мудрик. Футболист присоединился к «Челси» в январе 2023 года из донецкого «Шахтёра» за 70 миллионов евро.

В этом розыгрыше Английской премьер-лиги Мудрик отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Контракт вингера с «Челси» истекает летом 2031 года.