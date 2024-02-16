«Бавария» прилагает большие усилия для возвращения Флика, но тренер может оказаться в Ла Лиге

Мюнхенская «Бавария» прилагает большие усилия для того, чтобы вернуть в свои ряды бывшего тренера Ханса-Дитера Флика, который в 2020 году выиграл для «красной машины» требл.

По информации от издания Mundo Deportivo, немецкий специалист пока не торопится с принятием решения. Флик намерен тщательно изучить предложение каталонской «Барселоны», которая тоже хотела бы видеть его в роли главного тренера.

Напомним, «Бавария» может уволить своего наставника Томаса Тухеля в конце сезона. Тренер «Барселоны» Хави Эрнандес уже объявил, что покинет команду летом.

Флик осенью был уволен из сборной Германии, с которой более года назад не смог выйти из группы на чемпионате мира.