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«Барселона» сделала запрос по вингеру «Баварии»

13 Февраля 2024 • 13:02 Комментировать
Сельта
...
Барселона
17.02 20:30

Каталонская «Барселона» хочет ближайшим летом усилиться вингером «Баварии». По информации от издания Sport, «сине-гранатовые» сделали запрос по трансферу Лероя Сане, у которого через полтора года истекает соглашение с мюнхенским клубом.

Если верить источнику, несмотря на интерес «Барселоны» к немцу, в данный момент всё идёт к тому, что Сане продлит контракт с «Баварией». Руководство мюнхенцев добилось прогресса в последних переговорах с Лероем по новому контракту.

В этом розыгрыше чемпионата Германии Сане отметился 8 голами и 11 результативными передачами. Ранее Лероя также связывали с возвращением в «Манчестер Сити».

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