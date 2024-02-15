Мюллер: «Учитывая 30 минут в меньшинстве, меня устраивает поражение 0:1»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал поражение своей команды в матче против римского «Лацио» (0:1) в ⅛ финала Лиги чемпионов. Напомним, «бьянкочелести» выиграли поединок благодаря пенальти, который реализовал Чиро Иммобиле. Одиннадцатиметровый в свои ворота привёз центральный защитник Дайо Упамекано, который получил прямую красную карточку.

«Учитывая 30 минут в меньшинстве, меня устраивает поражение 0:1. Я играю в футбол не в первый год. Конечно, мы хотели более хорошего результата, но сопернику всё ещё предстоит сыграть в Мюнхене. Посмотрим, что случится», – сказал Мюллер в интервью CBC Sports Golazo.