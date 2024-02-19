Тухель прокомментировал стычку своего ассистента с Киммихом

Рулевой «Баварии» Томас Тухель ответил на вопрос о конфликте своего ассистента Жольта Лёва с полузащитником Йозуа Киммихом.

Вскоре после поражения от «Бохума» (2:3) между венгерским тренером и немецким игроком состоялась гневная дискуссия, едва не перешедшая в драку. По словам Тухеля, этот инцидент не стоит повышенного внимания: «Я знаю о произошедшем, но это не должно обсуждаться публично. Это футбольная раздевалка, эмоции там часто зашкаливают. Это ни о чём не говорит, обыкновенный инцидент после проигранного матча», – заявил в беседе со Sky главный тренер «Баварии».

Поражение от «Бохума» стало для «Баварии» третьим кряду. Ранее команда уступила «Лацио» (0:1) и «Байеру» (0:3).