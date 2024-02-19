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Тухель прокомментировал стычку своего ассистента с Киммихом

19 Февраля 2024 • 00:33 Комментировать
Бохум
3:2
Бавария

Рулевой «Баварии» Томас Тухель ответил на вопрос о конфликте своего ассистента Жольта Лёва с полузащитником Йозуа Киммихом.

Вскоре после поражения от «Бохума» (2:3) между венгерским тренером и немецким игроком состоялась гневная дискуссия, едва не перешедшая в драку. По словам Тухеля, этот инцидент не стоит повышенного внимания: «Я знаю о произошедшем, но это не должно обсуждаться публично. Это футбольная раздевалка, эмоции там часто зашкаливают. Это ни о чём не говорит, обыкновенный инцидент после проигранного матча», – заявил в беседе со Sky главный тренер «Баварии».

Поражение от «Бохума» стало для «Баварии» третьим кряду. Ранее команда уступила «Лацио» (0:1) и «Байеру» (0:3).

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Бавария Томас Тухель Йозуа Киммих Жольт Лёв ещё теги

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22:57 · Германия. Бундеслига
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