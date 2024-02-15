«Бавария» не рассматривает вариант с назначением Флика

Мюнхенская «Бавария» в данный момент не рассматривает вариант с назначением на пост главного тренера Ханса-Дитера Флика. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, немецкий специалист пока не интересен руководству «красной машины».

Напомним, Флик возглавлял «Баварию» с 2019 по 2021 год. За этот срок наставник выиграл с командой два чемпионских титула Бундеслиги, Кубок Германии и Лигу чемпионов. После работы в Мюнхене Ханс-Дитер возглавил сборную Германии, с которой провалился на чемпионате мира и был уволен осенью 2023 года.

Ранее сообщалось, что Флик является фаворитом на пост главного тренера «Барселоны».