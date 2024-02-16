Тухель предложил свои услуги «Барселоне»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель обратился к руководству каталонской «Барселоны» с предложением возглавить команду. Напомним, нынешний наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес оставит свой пост по окончании сезона.

Если верить изданию Mundo Deportivo, Тухель всерьёз рассматривает возможность поработать во главе «Барселоны». Немецкий специалист давно хочет попробовать свои силы в чемпионате Испании.

«Бавария» под руководством Тухеля занимает второе место в Бундеслиге и отстаёт от лидера на 5 очков. Из Кубка Германии команда вылетела на ранней стадии, а в Лиге чемпионов проиграла «Лацио» в первом матче ⅛ финала (0:1). По перечисленным причинам «Бавария» может уволить Томаса в конце сезона.