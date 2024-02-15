Кейн – о нереализованных моментах в игре с «Лацио»: «Это часть жизни любого нападающего»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал своё выступление в матче против «Лацио» в ⅛ финала Лиги чемпионов. Напомним, англичанин не смог реализовать несколько моментов, а его команда в итоге проиграла 0:1.

«Это часть жизни любого нападающего, ты будешь промахиваться и в будущем. Главное для меня и команды – сфокусироваться на следующей цели. Мы переживаем тяжёлый отрезок, никто этого не скрывает, но одна искра может всё изменить», – сказал Кейн в беседе с TNT Sports.

«Бавария» в ответной встрече с «Лацио» будет вынуждена обойтись без центрального защитника Дайо Упамекано, который получил красную карточку во вчерашнем матче.