«Манчестер Юнайтед» начал работу над трансфером игрока «Баварии»

Нападающий «Баварии» Матис Тель стал трансферной целью «Манчестер Юнайтед».

18-летний игрок мог уйти в аренду ещё в начале сезона, а также в январе, однако решил продолжить развитие в «Баварии», несмотря на статус запасного. По обновлённой информации Флориана Плеттенберга, на Теля всерьёз нацелился «Манчестер Юнайтед». Представители «красных дьяволов» уже начали работу над летним подписанием восходящей звезды. Отмечается также, что за последние недели интерес к французу проявляли и другие английские клубы.

Матис Тель по-прежнему намерен остаться в «Баварии», но может рассмотреть различные варианты, если почувствует, что в Мюнхене на него не рассчитывают. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 50 млн евро.