Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» начал работу над трансфером игрока «Баварии»

16 Февраля 2024 • 21:24 Комментировать
Лутон Таун
...
Манчестер Юнайтед
1 4.10 X 4.05 2 1.78
18.02 19:30

Нападающий «Баварии» Матис Тель стал трансферной целью «Манчестер Юнайтед».

18-летний игрок мог уйти в аренду ещё в начале сезона, а также в январе, однако решил продолжить развитие в «Баварии», несмотря на статус запасного. По обновлённой информации Флориана Плеттенберга, на Теля всерьёз нацелился «Манчестер Юнайтед». Представители «красных дьяволов» уже начали работу над летним подписанием восходящей звезды. Отмечается также, что за последние недели интерес к французу проявляли и другие английские клубы.

Матис Тель по-прежнему намерен остаться в «Баварии», но может рассмотреть различные варианты, если почувствует, что в Мюнхене на него не рассчитывают. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 50 млн евро.

Оценить новость
- 27
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Матис Тель трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 16 Февраля
21:24
«Манчестер Юнайтед» начал работу над трансфером игрока «Баварии»
10:09
Моуринью: «Надеюсь, у «Манчестер Юнайтед» всё будет хорошо»
15 Февраля
16:27
Саа посоветовал «Манчестер Юнайтед» купить Тони
16:17
Фернандеш выбрал легенду «Манчестер Юнайтед», с которой хотел бы играть в одной команде
15:15
Эланга: «Уверен, Антони ещё забьёт много голов за «Манчестер Юнайтед»
00:08
Романо: «Олисе – цель «Манчестер Юнайтед» на лето»
14 Февраля
23:43
Романо: «Эшуорт ответил согласием «Манчестер Юнайтед»
22:37
«Манчестер Юнайтед» согласует подписание нового спортивного директора на следующей неделе
19:57
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать вингера «Копенгагена»
02:28
Гранд Серии А пополнил число претендентов на Марсьяля
02:11
«Манчестер Юнайтед» нацелился на спортивного директора другого клуба АПЛ
00:46
«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» лидируют в борьбе за игрока «Эвертона»
13 Февраля
20:49
«Манчестер Юнайтед» – фаворит в борьбе за шведскую восходящую звезду
15:30
​АПЛ одобрила перемены в управлении «Манчестер Юнайтед»
14:45
«Манчестер Юнайтед» ещё не определился, будет ли продлевать контракт с Вараном
11:12
«Манчестер Юнайтед» нацелился на двух защитников «Байера»
11 Февраля
22:13
Тен Хаг объяснил, почему заменил Шоу в перерыве
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛУТОН ТАУН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Фердинанд считает, что только два клуба могут выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне ​Слова Беллингема расшифровали по губам – звезду «Реала» могут наказать ​Три топ-игрока хотят покинуть «Баварию» из-за Тухеля Мбаппе может стать огромной проблемой для «Реала» Экс-игрок «Ливерпуля» назвал главный недостаток Хаби Алонсо ​«Барселона» готова продать трёх звёзд – названы фамилии ​«Спартак» хочет расстаться с четырьмя игроками «Бавария» приняла решение по Тухелю после матча с «Лацио» Беллингем обратился к Диасу после его чудо-гола в Лиге чемпионов ​«Ливерпуль» готов заплатить до 50 млн евро за игрока «Барселоны»
«Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде
Спортивные новости
Павлюченкова не сумела выйти в финал «тысячника» в Катаре Чесноков рассказал, кто сыграет в финале турнира в Дохе Ольховский верит в победу Павлюченковой над Рыбакиной в полуфинале турнира в Дохе СКА добыл четвёртую подряд победу в КХЛ, одолев «Салават Юлаев» Каменский похвалил хоккеистов молодёжной сборной России за письмо IIHF Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
17.02.24 в 15:30
Брентфорд Брентфорд
Ливерпуль Ливерпуль
5.40 4.10 1.57
Видео
17.02.24 в 18:00
Фулхэм Фулхэм
Астон Вилла Астон Вилла
2.85 3.70 2.23
Видео
17.02.24 в 18:00
Ньюкасл Ньюкасл
Борнмут Борнмут
1.80 3.80 4.00
Видео
17.02.24 в 18:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.45 4.80 6.00
Видео
17.02.24 в 18:00
Бёрнли Бёрнли
Арсенал Арсенал
7.40 5.00 1.36
Видео
17.02.24 в 18:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Вест Хэм Вест Хэм
2.60 3.35 2.60
Видео
17.02.24 в 20:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Челси Челси
1.39 4.90 6.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Февраля
22:42 · Англия. Премьер-лига
Баркли – второй в АПЛ по средней оценке за последние два месяца
22:35 · Англия. Премьер-лига
​В Норвегии выпустили мороженое «Холанн»
22:08 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, какую травму получил Алиссон
21:59 · Англия. Премьер-лига
Шервуд предположил, что было бы в случае перехода Мудрика в «Арсенал» вместо «Челси»
21:24 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» начал работу над трансфером игрока «Баварии»
21:16 · Англия. Премьер-лига
Почеттино рассказал, почему «Челси» вернул Казадеи из аренды
20:54 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Мы все в восторге от Хаверца»
20:49 · Англия. Премьер-лига
Лоуренсон уверен, что Салах проводит последний сезон в «Ливерпуле»
20:47 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» повесил гигантский ценник на Саку слухи
20:31 · Англия. Премьер-лига
Булыкин назвал россиянина, который нужен «Челси» для завоевания трофеев
19:48 · Англия. Премьер-лига
​Хаби Алонсо выбрал между «Ливерпулем» и «Баварией» 1 слухи
19:29 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола похвалил «Челси»
19:18 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино: «Нам нужно быть храбрыми и заставить «Манчестер Сити» обороняться»
19:09 · Англия. Премьер-лига
Почеттино рассказал, кто точно не сыграет против «Манчестер Сити»
18:49 · Англия. Премьер-лига
​Тренер «Брентфорда» верит в хороший результат против «Ливерпуля»
Все новости
Рекомендуем