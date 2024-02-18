​«Бавария» после возобновления матча пропустила два гола и уступает «Бохуму»

Воскресный матч Бундеслиги между «Бохумом» и «Баварией» прерывался из-за действий фанатов, протестующих против прихода в лигу внешнего инвестора. Длинная пауза негативно повлияла на фаворита из Мюнхена. «Бавария» пропустила два гола и теперь проигрывает со счётом 1:2.

Стоит сказать, что главный тренер «Баварии» Томас Тухель находится под давлением после поражений от «Байера» (0:3) и (0:1).

Следить за игрой между «Бохумом» и «Баварией» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

Отметим, что на текущую минуту «Бавария» отстаёт от лидирующего в Бундеслиге «Байера» на восемь очков.