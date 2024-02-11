Тухель объяснил, почему перевёл Боэ на левый фланг в матче с «Байером»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель объяснил своё решение перевести правого защитника Сашу Боэ на левый фланг по ходу матча с леверкузенским «Байером». Напомним, мюнхенцы проиграли «фармацевтам» 0:3, после чего отставание команды Тухеля от первого места увеличилось до 5 очков.

«Это был мой выбор. Я решил перевести Боэ на левый фланг, так как мы нуждались в его скорости в противостоянии с Теллой и Фримпонгом. В ситуации с первым пропущенным голом все наши игроки просто уснули. Мы пропустили очень дешёвый мяч», – объяснил Тухель на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Боэ перебрался в «Баварию» в конце января из «Галатасарая» за 30 миллионов евро.