Нойер: «Это не «Бавария»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер поделился мыслями после поражения от «Бохума» (2:3).

Команда Томаса Тухеля ухудшила своё и без того неутешительное положение в Бундеслиге, уступив во втором матче чемпионата кряду.

«Мы хорошо начали игру, имели много явных голевых моментов. Паузы в матче негативно повлияли на наш ритм, но это не должно служить оправданием. Мы не должны позволять себе так разваливаться и пропускать три гола в Бохуме. Это не «Бавария», – заявил в интервью официальному сайту клуба Нойер.

Мюнхенцы занимают вторую строчку в турнирной таблице Бундеслиги с 50 набранными очками после 22 туров, отставая от лидирующего «Байера» на восемь баллов.