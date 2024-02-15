Нойер встал на защиту Тухеля после поражения от «Лацио»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер встал на защиту главному тренеру Томасу Тухелю, который подвергся критике за поражение своей команды 0:1 от римского «Лацио» в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов.

«Ответственность лежит на нас, ведь именно мы находимся на поле. Мы играли в Риме в матче плей-офф Лиги чемпионов. В таких матчах мотивация должна достигать 100%», – сказал Нойер в послематчевом интервью.

Напомним, ответная встреча между «Баварией» и «Лацио» состоится в марте в Мюнхене.

Тухель может покинуть мюнхенский клуб в обозримом будущем. В приглашении немца заинтересована каталонская «Барселона».