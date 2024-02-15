Конте: «Кейн заслуживает выигрывать трофеи, он один из лучших нападающих в мире»

Бывший тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте считает, что нападающий Гарри Кейн поступил правильно, покинув «шпор» летом. Напомним, 30-летний англичанин за 95 миллионов евро перебрался в мюнхенскую «Баварию», в составе которой сейчас является лучшим бомбардиром немецкой Бундеслиги с 24 голами в 21 матче.

«Я думаю, ему нужно было уйти. Гарри было необходимо познакомиться с другим менталитетом и другой обстановкой. Это было важно для него. Кейн заслуживает того, чтобы выигрывать трофеи, мы говорим об одном из лучших нападающих в мире», – сказал Конте в интервью изданию The Telegraph.