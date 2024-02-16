Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» может заменить Дэвиса звездой «Милана»

16 Февраля 2024 • 11:10 Комментировать
Бохум
...
Бавария
1 8.00 X 5.70 2 1.33
18.02 19:30

Мюнхенская «Бавария» определилась, кем заменит левого защитника Альфонсо Дэвиса, если канадец покинет клуб ближайшим летом. Как сообщает журналист Кристиан Фальк, «красная машина» рассматривает вариант с приобретением фуллбека «Милана» Тео Эрнандеса, который является одним из лучших игроков на своей позиции в Серии А.

Источник отмечает: «Бавария» в курсе о том, что на трансфер Эрнандеса могут понадобиться большие деньги. Тем не менее, мюнхенский клуб постарается оформить сделку, если Альфонсо Дэвис перейдёт в мадридский «Реал».

В этом розыгрыше итальянской Серии А Эрнандес отметился четырьмя голами и двумя ассистами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Бавария Тео Эрнандес Альфонсо Дэвис ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 16 Февраля
11:02
«Бавария» резко засомневалась в уровне трёх игроков
10:20
Тухель предложил свои услуги «Барселоне»
10:15
«Бавария» прилагает большие усилия для возвращения Флика, но тренер может оказаться в Ла Лиге
15 Февраля
15:30
Конте: «В «Баварии» Кейн стал более совершенным игроком»
15:24
Конте: «Кейн заслуживает выигрывать трофеи, он один из лучших нападающих в мире»
14:59
«Бавария» не рассматривает вариант с назначением Флика
12:41
«Бавария» задумается об увольнении Тухеля, если клуб потеряет очки в ближайшем матче с «Бохумом» 1
12:32
Дэвис может вернуться в строй к концу февраля
12:11
Кейн – о нереализованных моментах в игре с «Лацио»: «Это часть жизни любого нападающего»
11:47
Нойер встал на защиту Тухеля после поражения от «Лацио»
11:38
Мюллер: «Учитывая 30 минут в меньшинстве, меня устраивает поражение 0:1»
11:27
Тухель – об удалении Упамекано: «Ему вообще не стоило делать никаких движений»
11:20
Тухель: «Мы испытываем тяжёлые времена в плане создания моментов»
11:00
«Бавария» приняла решение по Тухелю после матча с «Лацио» 1
14 Февраля
21:37
Лапорта поддерживает идею назначения Тухеля в «Барселону» 1
14:28
Тухель ответил, выйдет ли Мюллер в старте против «Лацио»
13:06
Тухель: «Тель уже не так хорош, как на старте сезона»
13 Февраля
13:02
«Барселона» сделала запрос по вингеру «Баварии»
11:53
Романо: «Бавария» хотела арендовать Мудрика в январе, но «Челси» сразу ответил отказом
11:31
Кейн приветствует приглашение Моуринью в «Баварию»
11:05
У «Барселоны» увеличились шансы на приглашение Тухеля
11 Февраля
21:17
«Бавария» примет решение по Тухелю в конце сезона
16:11
Моуринью готов возглавить «Баварию»
16:05
Рольфес: «Хёнесс сказал, что «Байеру» повезло с трансферами? Везение – это не совпадение»
15:51
Алонсо рассказал, как нейтрализовал атаку «Баварии»
14:57
Та: «Бавария» проявила к нам большое уважение, когда сменила игровую систему»
13:04
Станишич: «Отрыв от «Баварии» составляет всего 5 очков, случиться может многое»
12:57
Киммих оценил шансы «Баварии» на чемпионский титул после поражения от «Байера»
12:37
Тухель объяснил, почему перевёл Боэ на левый фланг в матче с «Байером» 1
12:26
Тухель ответил, жалеет ли о том, что отпустил Станишича в «Байер»
12:04
Станишич – о голе в ворота «Баварии»: «С одной стороны я был счастлив, но с другой – мне было грустно»
11:25
Фройнд: «Бавария» почти не создала ни одного момента, мы заслужили проиграть»
11:15
Дрезен: «Будет надеяться, что «Байер» ещё потеряет очки в этом сезоне»
11:06
Дрезен ответил, грозит ли Тухелю увольнение из «Баварии»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОХУМ БАВАРИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Барселона» выставила на трансфер двух игроков, которые прибыли полтора года назад Фердинанд считает, что только два клуба могут выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне Роналду выбросил медаль фанатам - он не любит быть вторым ​Слова Беллингема расшифровали по губам – звезду «Реала» могут наказать Гути дал совет «Реалу» по Мбаппе ​Назван фаворит на получение «Золотого мяча» в 2024 году Мбаппе может стать огромной проблемой для «Реала» ​Три топ-игрока хотят покинуть «Баварию» из-за Тухеля «Барселона» выбирает замену Хави из трёх тренеров - Клопп и Гвардиола отсеяны Экс-игрок «Ливерпуля» назвал главный недостаток Хаби Алонсо
«Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде Пенальти Иммобиле и удаление Упамекано: «Бавария» пошла под откос и тухло проиграла «Лацио»
Спортивные новости
СКА добыл четвёртую подряд победу в КХЛ, одолев «Салават Юлаев» Каменский похвалил хоккеистов молодёжной сборной России за письмо IIHF Канарейкин: Кучеров — ярчайшая звезда нашего хоккея Свищёв — об отстранении сборной России по хоккею: «В НХЛ наши ребята играют и это никого не беспокоит» Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в домашнем матче с «Колорадо» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
16.02.24 в 22:30
Кёльн Кёльн
Вердер Вердер
2.34 3.45 2.85
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Февраля
11:41 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» выбирает замену Хави - Клопп и Тухель в списке 2
11:12 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» оценили шансы на трофеи
11:10 · Германия. Бундеслига
«Бавария» может заменить Дэвиса звездой «Милана»
11:02 · Германия. Бундеслига
«Бавария» резко засомневалась в уровне трёх игроков
10:56 · Англия. Премьер-лига
Салах, Силва и Киммих могут объединиться в суперклубе
10:20 · Германия. Бундеслига
Тухель предложил свои услуги «Барселоне»
10:15 · Германия. Бундеслига
«Бавария» прилагает большие усилия для возвращения Флика, но тренер может оказаться в Ла Лиге
08:41 · Германия. Бундеслига
Стала известна позиция «Баварии» по будущему Тухеля
08:15 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» может вернуть своего игрока после ухода Мбаппе
15 Февраля
22:59 · Германия. Бундеслига
Тухель унизил игроков «Баварии» после поражения от «Байера» слухи
19:22 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» выбрала замену для Тухеля
19:14 · Германия. Бундеслига
​Защитник «Байера» Инкапье интересен мадридскому клубу
19:00 · Германия. Бундеслига
Форвард «Штутгарта» Ундав признан лучшим в Бундеслиге в январе официально
17:17 · Германия. Бундеслига
​«Реал» договорился с топ-игроком, но сделка не закрыта
15:30 · Германия. Бундеслига
Конте: «В «Баварии» Кейн стал более совершенным игроком»
Все новости
Рекомендуем