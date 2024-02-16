«Бавария» может заменить Дэвиса звездой «Милана»

Мюнхенская «Бавария» определилась, кем заменит левого защитника Альфонсо Дэвиса, если канадец покинет клуб ближайшим летом. Как сообщает журналист Кристиан Фальк, «красная машина» рассматривает вариант с приобретением фуллбека «Милана» Тео Эрнандеса, который является одним из лучших игроков на своей позиции в Серии А.

Источник отмечает: «Бавария» в курсе о том, что на трансфер Эрнандеса могут понадобиться большие деньги. Тем не менее, мюнхенский клуб постарается оформить сделку, если Альфонсо Дэвис перейдёт в мадридский «Реал».

В этом розыгрыше итальянской Серии А Эрнандес отметился четырьмя голами и двумя ассистами.