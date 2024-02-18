Кейн побил рекорд Холанна в Бундеслиге

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн достиг отметки в 25 забитых голов в Бундеслиге.

Англичанин отличился на 87-й минуте матча против «Бохума», но не помог своей команде избежать очередного поражения – 2:3. Тем не менее, по сведениям Opta, Кейну покорился очередной рекорд: 30-летний форвард забил свой 25-й гол в чемпионате Германии, проведя всего 22 матча. Прежним рекордсменом был Эрлинг Холанн, добравшийся до показателя в 25 голов при 25 сыгранных поединках за дортмундскую «Боруссию».

Гарри Кейн уверенно возглавляет список бомбардиров Бундеслиги, опережая Серу Гирасси из «Штутгарта», в активе которого 18 взятий ворот.