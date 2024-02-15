«Бавария» приняла решение по Тухелю после матча с «Лацио»

Мюнхенская «Бавария» приняла решение по будущему своего главного тренера Томаса Тухеля после поражения от «Лацио» (0:1) в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов. По информации от журналиста Тоби Альшулля, немец определённо останется в клубе и будет присутствовать на скамейке в ближайшем матче с «Бохумом» в Бундеслиге.

Напомним, «Бавария» под руководством Тухеля не только рискует вылететь из Лиги чемпионов на ранней стадии, а ещё и отстаёт от лидера в чемпионате на 5 очков. Также команда осенью успела вылететь из Кубка Германии.

Ранее Тухеля связывали с назначением в каталонскую «Барселону» ближайшим летом.