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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» приняла решение по Тухелю после матча с «Лацио»

15 Февраля 2024 • 11:00 Комментировать
Бохум
...
Бавария
18.02 19:30

Мюнхенская «Бавария» приняла решение по будущему своего главного тренера Томаса Тухеля после поражения от «Лацио» (0:1) в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов. По информации от журналиста Тоби Альшулля, немец определённо останется в клубе и будет присутствовать на скамейке в ближайшем матче с «Бохумом» в Бундеслиге.

Напомним, «Бавария» под руководством Тухеля не только рискует вылететь из Лиги чемпионов на ранней стадии, а ещё и отстаёт от лидера в чемпионате на 5 очков. Также команда осенью успела вылететь из Кубка Германии.

Ранее Тухеля связывали с назначением в каталонскую «Барселону» ближайшим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель

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