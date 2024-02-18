Горецка может продолжить карьеру в итальянском топ-клубе

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка может перебраться в Серию А после окончания текущего сезона. Об этом сообщает журналист Мирко ди Натале.

По информации источника, претендентом на Горецку является «Ювентус». При этом отмечается, что сам футболист пока не решил, где хочет продолжить карьеру.

В нынешнем сезоне 29-летний немец провел 25 матчей во всех турнирах, в которых два раза поразил ворота соперников и записал на свой счет четыре голевые передачи.

Контракт Горецки с «Баварией» рассчитан до лета 2026 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 40 миллионов евро.