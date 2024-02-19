«Бавария» проиграла три матча подряд впервые за девять лет

«Бавария» переживает один из сложнейших отрезков за последние годы.

Совсем недавно мюнхенцы уступили «Байеру» (0:3) в ключевом матче в борьбе за чемпионство, а вскоре после этого неудачно стартовали в плей-офф Лиги чемпионов, проиграв в Риме «Лацио» (0:1). На этом неудачи коллектива Тухеля не закончились: в воскресенье гранд неожиданно уступил «Бохуму» в поединке 22 тура Бундеслиги (2:3). Как отмечает Bayern & Germany, это первый с мая 2015 года случай, когда «Бавария» потерпела три поражения подряд в официальных матчах.

24 февраля «Бавария» попробует завершить череду неудач – в соперниках будет «РБ Лейпциг».