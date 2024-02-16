«Бавария» потеряла Боэ – названы сроки восстановления игрока

Защитник Саша Боэ угодил в лазарет «Баварии». У футболиста мюнхенского клуба выявили разрыв мышечного волокна задней поверхности левого бедра. Пресс-служба «Баварии» сообщает, что Боэ не будет играть в ближайшие недели.

В то же время издание Bild пишет о том, что Боэ пропустит около четырёх недель. Таким образом, защитник вернётся в строй приблизительно в середине марта.

Саша Боэ перебрался в «Баварию» из «Галатасарая» в зимнее трансферное окно. С тех пор 23-летний футболист выступил в двух матчах мюнхенской команды.

Ближайший матч «Бавария» проведёт 18 февраля – против «Бохума» на выезде.