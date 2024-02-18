Директор «Баварии» ответил на вопрос об увольнении Тухеля

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен дал интервью после поражения команды от «Бохума» (2:3).

По сведениям различных источников, рулевой мюнхенского гранда Томас Тухель оказался на грани увольнения после очередной громкой неудачи. Тем не менее, как утверждает Дризен, тренерская перестановка пока не планируется: «Очень плохие ощущения после матча. Сегодня характер взял верх над мастерством. Будет ли Тухель тренером «Баварии» на следующей неделе? Конечно», – приводит журналист Патрик Штрассер слова Дризена.

Напомним, что в двух предыдущих матчах «Бавария» уступила «Лацио» (0:1) и «Байеру» (0:3).