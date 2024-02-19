Тухель – о возможном увольнении: «Я чувствую поддержку»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель считает, что клуб продолжает в него верить.

По достоверным данным, руководство гранда Бундеслиги не собирается отправлять Тухеля в отставку после поражения от «Бохума» (2:3). Эту информацию подтвердил и знаменитый инсайдер Фабрицио Романо: по его словам, после внутреннего обсуждения в клубе приняли решение продолжить сотрудничество с наставником.

Сам Тухель признался, что ощущает поддержку: «Я чувствую, что меня поддерживают. Я знаю о своих взаимоотношениях с гендиректором Дризеном, о том, как проходит наша совместная работа. Он знает, насколько я недоволен сложившейся ситуацией и как много сил вкладывается в её исправление», – приводит Романо слова рулевого «Баварии».