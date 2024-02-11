Рольфес: «Хёнесс сказал, что «Байеру» повезло с трансферами? Везение – это не совпадение»

Спортивный директор леверкузенского «Байера» Симон Рольфес прокомментировал слова члена совета директоров «Баварии» Ули Хёнесса, который заявил, что «фармацевтам» летом немного повезло с трансферами.

«Хёнесс сказал, что «Байеру» повезло с трансферами? Везение – это не совпадение. Это не правда, что мы не столкнулись с конкуренцией в борьбе за свои трансферные цели. В случае с Гримальдо мы знали, что сможем заполучить его летом. Я летал в Лиссабон ещё в 2019 году, чтобы посмотреть за игрой Алехандро», – цитирует Рольфеса Sport 1 Doppelpass.

Напомним, «Байер» вчера разгромил «Баварию» 3:0 в чемпионате Германии и увеличил свой отрыв от второго места до пяти очков.