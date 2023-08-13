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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Казаев: «Надеюсь, получится закрепиться в середине таблицы» эксклюзив

13 Августа 2023 • 19:03 Комментировать
Динамо Москва
2:0
Балтика
окончен

Капитан «Балтики» Ян Казаев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении «Динамо» (0:2) в матче четвёртого тура РПЛ.

- Почему не получилось набрать очки в матче с «Динамо»?

- Потому что мы не забили, к сожалению. В отличие от соперника. Бывает, что не получается реализовать свои моменты. «Динамо» смогло это сделать и поэтому выиграло.

- Как оцениваете старт сезона для «Балтики»?

- В чемпионате мы стартовали плохо. В Кубке России - хорошо. Там было две победы. В этом турнире регламент сложный, поэтому идем от игры к игре.

- Как вам уровень РПЛ? Может, ожидали большего?

- Он намного выше, чем в ФНЛ. Больше не с чем сравнивать.

- На что «Балтика» может претендовать в этом сезоне, учитывая такой старт?

- Посмотрим. Надеюсь, что получится закрепиться в середине таблицы.

- В следующем матче вам играть с «Уралом». Воспринимаете эту команду как лидера чемпионата?

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- Мы не разделяем соперников на лидеров и аутсайдеров. В каждом матче рассчитываем на победу.

- Но психологически сложнее выходить против «Спартака», «Зенита», чем против команд из нижней части таблицы?

- Мне лично нет. Каждая игра в РПЛ – это колоссальный настрой и мотивация.

- В этом сезоне середняки навязывают борьбу традиционным лидерам. Как оцените эту ситуацию, довольно необычную для РПЛ?

- Команды выровнялись. Они сейчас плюс-минус одинаковые. Есть исполнители, которые все решают. У грандов хороших игроков больше.

- За счет чего середняки подровнялись с лидерами?

- Все по-разному. У кого-то хороший тренер, как в «Крыльях Советов». Он с молодыми ребятами здорово работает.

- Завяжется ли борьба за золото в этом чемпионате? «Зенит» теряет очки.

- Мне кажется, что да. «Спартак» и «Краснодар» навяжут борьбу. Может быть, еще ЦСКА.

- Но «Спартак» неудачно сыграл в этом туре.

- Да, но у него атака очень хорошая.

- В этом сезоне идет тенденция, что у грандов проблемы с игрой в обороне. С чем это можно связать?

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- Потому что в РПЛ много сильных атакующих футболистов, команды играют в атакующий футбол.

- В чем сильная сторона «Балтики»?

- В дисциплине и самоотдаче.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Ян Казаев
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